Es ist ein diplomatisches Scharmützel in mehreren Akten. Polen kündigt an, wegen der Präsenz der Wagner-Söldner in Belarus, seine Truppen an der Grenze verstärken zu wollen. Kremlchef Wladimir Putin – bekannt für seine umstrittenen Auslegungen historischer Fakten – will darin sofort erkannt haben, dass Polen es darauf anlege, vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polen gehörende Gebiete in Belarus und der Ukraine zurückzuerlangen.