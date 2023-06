Lalik war am 24. Mai in einem Krankenhaus im südpolnischen Nowy Targ gestorben – drei Tage, nachdem sie Fruchtwasser verloren hatte. Nach Angaben ihrer Familie starb die 33-Jährige an einer Sepsis, die durch den Tod ihres 20 Wochen alten Fötus in ihrem Bauch ausgelöst worden war.