In Warschau protestierten am Sonntag Hunderttausende Menschen gegen die rechtsnationale Regierung. Beobachtern zufolge war es eine der größten Demonstrationen, die man bislang in Polen gesehen hat. Laut der Warschauer Stadtverwaltung nahmen rund eine halbe Million Menschen an dem Marsch gegen die Regierungspartei PiS teil.

Ende Mai hatte der polnische Präsident Andrzej Duda eine umstrittene Untersuchungskommission im Land gebilligt. Die Kommission, deren neun Mitglieder vom Parlament ernannt werden sollen, kann darüber urteilen, ob Menschen »russischer Einflussnahme« erlegen seien – ohne dass die Justiz an den Untersuchungen beteiligt sei. Kritiker sehen in der Kommission einen massiven Angriff auf den Rechtsstaat – und den Beginn einer Hexenjagd auf politische Gegner.

Marek Falda, Demonstrant:

»Diese Kommission, die die russische Einflussnahme untersuchen will, ist verwerflich. Denn sie kann jemandem ohne einen Gerichtsbeschluss einfach das Recht auf ein öffentliches Amt entziehen. Das ist absurd. Das hat mich sehr motiviert, hierherzukommen. Es erinnert mich an das russische Gesetz über ausländische Agenten. Wenn also etwas russische Einflussnahme ist, dann dieses neue Gesetz.«

Andrzej Nowak, Demonstrant:

»Ich musste einfach hierherkommen. Meine Generation hat bereits etwas Ähnliches erlebt. Zum Beispiel, dass begabte Menschen ihre Prüfungen nicht ablegen durften, wenn sie nicht in der polnischen kommunistischen Partei waren oder dort jemanden kannten. Ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder in so einer Zeit groß werden, deshalb bin ich hier.«

Maria Baksilowska, Demonstrantin:

»Das Besondere an diesem Marsch ist die unglaubliche Hoffnung, die man spürt, die Hoffnung auf Veränderungen.«

Zu der Demonstration aufgerufen hatten mehrere Oppositionsparteien, mit dabei der ehemalige Präsident Lech Wałęsa und der Oppositionspolitiker und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk. Das neue Gesetz ziele, laut der Opposition, insbesondere auf Tusks Diskreditierung. Er gilt als schärfster politischer Gegner von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski:

Donald Tusk, Bürgerplattform PO

»Die Angriffe der Regierungspartei PiS auf die Pfeiler der Demokratie werden nicht stillschweigend hingenommen.«

Im Herbst wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Umfragen deuten darauf hin, dass die PiS-Partei die Wahl gewinnen, die absolute Mehrheit, mit der sie jetzt regiert, jedoch verfehlen wird.

Seit Jahren streitet die PiS-Regierung mit der EU unter anderem wegen des Vorwurfs, die Unabhängigkeit der Justiz in Polen auszuhöhlen. Am Montag spricht der Europäische Gerichtshof ein weiteres Urteil zu einer Klage der EU-Kommission aus dem Jahr 2021. Demnach hätten mehrere polnische Regelungen gegen EU-Recht verstoßen.