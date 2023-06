Rückkehr des Hardliners

Für den Herbst stehen in Polen Parlamentswahlen an. Dass Kaczyński nun wieder aktiv in die Regierungsarbeit einsteigt, wird als Zeichen gewertet, sich Vorteile im Wahlkampf verschaffen zu wollen. Zugleich demonstriert die Regierungspartei PiS mit diesem Schritt, dass Präsident Andrzej Duda, der eher als pragmatisch-gemäßigt geltende Morawiecki und Kaczyński zusammenstehen. Auch sollen wohl Spekulationen über den Gesundheitszustand des 74-Jährigen beendet werden. Kaczyński war im vergangenen Jahr mehrfach in der Klinik gewesen.

Die nationalkonservative Regierungspartei PiS ist vollkommen auf Kaczyński ausgerichtet. Aus der – etwas schäbig wirkenden – Parteizentrale an der Warschauer Nowogrodzka-Straße bestimmt er den politischen Kurs und entscheidet, wer Ämter bekleiden darf und wer nicht. Kaczyński beherrscht eine Doppelstrategie: Mit hohem politischem Instinkt schürt er Ängste und Feindbilder bei seiner Wählerschaft. Derzeit geht es gegen den vermeintlich hohen Einfluss den Russland auf die liberale Opposition ausgeübt haben soll. In der Vergangenheit waren Migranten oder die angeblich durchweg korrupte, postkommunistische Richterschaft das Ziel. Zugleich gewinnt er seine Anhänger, indem er sich immer wieder für Sozialleistungen wie ein Kindergeld oder eine 13. Rente einsetzt.