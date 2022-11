Tödliche Explosion in Polen US-Präsident nennt Abschuss der Rakete aus Russland »unwahrscheinlich«

Die in Polen eingeschlagene Rakete ist nach Angaben von US-Präsident Joe Biden wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert worden. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, sagte er am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf der indonesischen Insel Bali. Der US-Präsident betonte aber , dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei: »Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist.«