Gigantischer Grenzzaun für 353 Millionen Euro

Die polnische Regierung hält weiter an ihren umstrittenen Plänen zum Bau eines Grenzzauns zu Belarus fest: Die polnisch-belarussische Grenze ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer über Land, der Rest durch Seen und Flüsse. An den Landabschnitten der Grenze errichtet Polen seit Anfang des Jahres einen 5,50 Meter hohen Zaun mit Bewegungsmeldern und Kameras. Der Bau soll Ende Juni fertiggestellt sein. Die polnische Regierung will die über fünf Meter hohe Sperranlage mit Überwachungskameras und Bewegungsmeldern ausstatten. Die Kosten dafür werden auf rund 353 Millionen Euro geschätzt.