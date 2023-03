Selbstbewusst hatte Polens Regierung den Vortrag Morawieckis in der Aula der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in die Tradition bedeutender Reden zur Zukunft Europas gestellt – etwa die Europa-Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im September 2017 an der Pariser Sorbonne-Universität und jene von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im August 2022 an der Karls-Universität in Prag. »Europas Mitte bewegt sich ostwärts«, hatte Scholz in Prag konstatiert. Und es ist vor allem Polen, das durch diese Entwicklung an Bedeutung und Einfluss gewonnen hat.