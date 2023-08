In Polen können die Bürgerinnen und Bürger am 15. Oktober nicht nur ein neues Parlament wählen. In vier parallel abgehaltenen Referenden sollen die Menschen auch ihre Meinung etwa zur künftigen außenpolitischen Ausrichtung des Landes kundtun. Eine Mehrheit von 233 der 452 Abgeordneten im Sejm stimmte für einen entsprechenden Antrag der nationalkonservativen PiS-Regierung.