Explosionen auf Nato-Territorium Die Welt blickt besorgt nach Polen

Zeitgleich mit neuen massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine schlug am Dienstag eine Rakete auf dem Gebiet des Nato-Mitglieds Polen ein. Zwei polnische Staatsbürger starben dabei. Nach Angaben des polnischen Außenministeriums handelte es sich um ein Geschoss aus russischer Produktion – doch von wo die Rakete abgeschossen wurde, ist noch unklar.

Andrzej Duda, polnischer Präsident:

»Wir können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass das, was passiert ist, ein Einzelfall war. Nichts deutet darauf hin, dass andere folgen können.«

Die Explosion ereignete sich am Dienstagnachmittag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Przewodow. Das Dorf liegt im Osten Polens, keine zehn Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Der Nato-Staat Polen versetzte Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft und hat Artikel 4 des Nato-Vertrages aktiviert. Dieser sieht Konsultationen im Falle einer möglichen Bedrohung eines Nato-Mitglieds vor.

Andrzej Duda, polnischer Präsident:

»Wir wissen, dass es praktisch den ganzen Tag über einen russischen Raketenangriff auf die Ukraine gegeben hat. Aber wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. Die Ermittlungen laufen.«

Weniger besonnen reagierte der Präsident der Ukraine. Für Wolodymyr Selenskyj stand umgehend fest, dass es sich um einen Angriff Russlands auf Polen handelte.

Wolodomyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Raketen auf Nato-Gebiet! Das ist ein russischer Raketenangriff auf die gesamte Sicherheit. Das ist eine erhebliche Eskalation. Es muss etwas geschehen.«

Die russische Regierung bestritt, Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen zu haben und sprach von einer gezielten Provokation.

Der Vorfall in Polen hatte eine Reihe von besorgten Reaktionen und Krisensitzungen zur Folge – auch auf dem G20-Gipfel auf Bali. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, berieten sich umgehend zur Lage in Europa. Danach trat US-Präsident Joe Biden vor die Kameras.

Joe Biden, US-Präsident:

»Wir waren uns einig, die polnische Untersuchung der Explosion nahe der ukrainischen Grenze zu unterstützen, und ich werde dafür sorgen, dass wir herausfinden, was genau passiert ist. Ich möchte das nicht sagen, bevor wir nicht alles untersucht haben, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Rakete aus Russland abgefeuert wurde, wenn man die Flugbahn betrachtet. Aber wir werden sehen.«

Später berichtete Biden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hinter verschlossenen Türen, dass es sich um eine Flugabwehrrakete aus Beständen der Ukraine gehandelt haben könnte. Erste Fotos von Trümmerteilen an der Einschlagstelle deuteten für Experten auf eine Rakete des sowjetischen Flugabwehrsystems S-300 hin – heute wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr.