Polen importiert seit dem Krieg gegen die Ukraine keine Kohle mehr aus Russland. Das befeuert die Nachfrage auf heimische Heizkohle. Aus Angst vor Verknappung stehen einige jetzt mit ihren Autos direkt vor den Toren eines Bergwerks an.

Das ist kein Stau, sondern eine Warteschlange. Trotz Sommerhitze harren in Bogdanka, im Osten Polens, etliche Menschen in ihren Autos und Lastwagen vor einem Kohlebergwerk aus. Sie warten teils seit Tagen darauf, sich in dem Betrieb mit Heizkohle einzudecken.

Artur, ein Rentner, fuhr am Dienstag etwa 30 Kilometer zur Kohlegrube, in der Hoffnung, gleich mehrere Tonnen Kohle für sich und seine Familie mit nach Hause bringen zu können.

Artur, Rentner:

»Die Leute zelten, schlafen im Auto, essen hier. Hier gibt es keinen Laden. Man kann nicht weg, man muss auf seinen Platz aufpassen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten der Volksrepublik Polen und an die kommunistischen Zeiten, aber ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal zu etwas sogar Schlimmeren zurückkehren würden.«

Artur lebt in einem von etwa 3,8 Millionen Haushalten in Polen, die auf Kohle zum Heizen angewiesen sind – das sind etwa ein Viertel aller Haushalte. Die haben seit Russlands Einmarsch in der Ukraine mit Engpässen und Preissteigerungen zu kämpfen. Die Europäische Union hat ein Embargo gegen russische Kohle verhängt. Polen verbot die Käufe mit sofortiger Wirkung im April.

Polen fördert jedes Jahr über 50 Millionen Tonnen Kohle in seinen eigenen Bergwerken. Doch importierte Kohle – größtenteils aus Russland – ist in Polen ein weit verbreitetes Grundprodukt. Der Preis für die Kohle ist konkurrenzfähig und sie wird als Briketts verkauft, was sich besser für den Hausgebrauch eignet. Seitdem die importierte Kohle nicht mehr zu bekommen ist, fürchten viele Menschen, dass Brennstoffe im Winter knapp werden könnten. Entsprechend hoch ist die Nachfrage.

Wie alle polnischen Kohlebergwerke verkauft Bogdanka in der Regel den größten Teil der geförderten Kohle an Kraftwerke. Im vergangenen Jahr gingen weniger als ein Prozent an Privatpersonen. Die Logistik für den Verkauf an Einzelkunden fehlt deshalb.

Dorota Choma, Sprecherin Lubelski Wegiel Bogdanka:

»Wir haben unseren Arbeitsablauf verbessert, indem wir ein Zweischichtsystem von sechs bis 21 Uhr eingeführt haben. So geht das jetzt schon einige Wochen. Dadurch konnten wir die Warteschlange um 200 Meter verkürzen, heute 250 Haushalte bedienen.«

Das Bergwerk Bogdanka sah sich dazu gezwungen, wie andere staatlich kontrollierte Werke auch, den Verkauf von Kohle zu rationieren. Die Beschränkungen sollen verhindern, dass Kohle gehortet und weiterverkauft wird oder sogar Plätze in der Autoschlange verkauft werden. In Bogdanka kann man maximal 6 Tonnen der begehrten Heizkohle erwerben – wenn man viel Geduld mitbringt.

Piotr Maciejewski, Landwirt:

»Ich wohne nicht weit von hier. Ich kann zumindest zu Hause schlafen und der Traktor bleibt einfach hier stehen.«

Polen ist seit Jahren ein scharfer Kritiker der EU-Klimapolitik und ein entschiedener Verfechter von Kohle, mit der 80 Prozent der Elektrizität im Land erzeugt werden. Die inländische Kohleproduktion ist jedoch Jahr für Jahr zurückgegangen, weil der Abbau in tieferen Erdschichten immer teurer wird.