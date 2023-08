Quelle @1WBPanc

Die Warschauer Panzerbrigade veröffentlicht diese Bilder: Eine schier endlose Anreihung von Panzern und schwerem Gerät – dazu wummert ebenso harte Musik. Es soll eine Probe der Nachtparade zeigen, so der Ankündigungstext der aufwändigen Videoproduktion. Am 15. August feiert Polen traditionell den Tag der Armee – und in diesem Jahr soll er besonders beeindruckend werden.

Quelle: Polnisches Verteidigungsministerium

Unter dem Hashtag »Stark-Weiß-Rot« wird schon über Tage für die militärische Macht des Landes geworben, mit klarer Botschaft Richtung Russland.

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Polen stark aufgerüstet. Mehr Rekruten, mehr Soldaten – und mehr Waffen. Für die Verteidigung will das Land in absehbarer Zeit fünf statt bisher 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufwenden. Relativ zur eigenen Wirtschaftsleistung, ist das mehr als jedes andere Nato-Land ausgibt.

Derzeit ist die Grenze zu Belarus im besonderen Fokus. Nachdem im vergangenen Monat Hunderte von kampferprobten Wagner-Söldnern auf Einladung von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus eintrafen, will Polen bis zu 10.000 zusätzliche Soldaten an die Grenze zum östlichen Nachbarland schicken.

Warschau, 10. August

Mariusz Błaszczak , Verteidigungsminister Polen

»Wir müssen auf jedes Szenario (an der Grenze zu Belarus) vorbereitet sein. Wir schließen nichts aus, und deshalb haben wir beschlossen, die Armee näher an die Grenze zu Belarus zu verlegen. Damit wollen wir die Grenze verstärken und den Aggressor abschrecken. Denn das wollen wir: den Aggressor abschrecken, damit dieser nicht wagt, Polen anzugreifen.«



Quelle: @Macierewicz_A

Mit Videos wie diesen wird ein Signal gesetzt. Die Parade am Dienstag in Warschau soll dann dies alles live zeigen: mit mehr als 22.000 Soldaten, Hunderten von Panzern, Kampfjets und Militärfahrzeugen wird an diesem Tag das Gedenken an den Sieg Polens über die Rote Armee der Sowjetunion im Jahr 1920 gefeiert.