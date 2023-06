Nach dem tödlichen Schuss auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort ist gegen den mutmaßlichen Schützen ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der Polizist sei der »vorsätzlichen Tötung beschuldigt« und in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Unterdessen wurden in der Nacht zum Freitag aus mehreren Städten erneut gewaltsame Proteste, Plünderungen und Feuer gemeldet.