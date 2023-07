Polnischer Wahlkampf Regierungspartei PiS attackiert Oppositionsführer Tusk

Im polnischen Wahlkampf verschärft die nationalkonservative Regierungspartei PiS ihre Angriffe auf Oppositionsführer Donald Tusk, denn sie bangt um ihre Macht. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bezeichnete Tusk auf Twitter nun als das »Gesicht der Lüge in der Politik«. Derzeit streiten Regierung und Opposition sich wegen der Vielzahl illegaler Müllkippen in Polen. Deren Gefahren hatte ein Großbrand von Chemieabfällen in Zielona Góra am vergangenen Wochenende erneut aufgezeigt.