Aber am Ende habe ich mich sogar bewusst dafür entschieden. Der polygame Haushalt gibt mir Freiheiten, die ich sonst nicht hätte. Hier im Senegal wird erwartet, dass man als Ehefrau immer für seinen Mann da ist und sich obendrein noch um dessen Familie kümmert. So will es die Tradition. Aber ich will auch Zeit für mich haben, meine eigenen Interessen verfolgen, unabhängig sein. Ich habe Gender Studies und Soziologie studiert, ich reise beruflich sehr viel. Deshalb kann ich nicht ständig für meinen Mann da sein. Also war Polygamie für mich die beste Option, denn so kann ich mir die Last mit den anderen Frauen teilen.