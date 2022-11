Der Chef der Nationalen Polizeiakademie im Karibikstaat Haiti ist in einem für Bandenkriminalität bekannten Teil der Hauptstadt Port-au-Prince erschossen worden. Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, Harington Rigaud sei am Freitag unweit der Akademie in seinem Wagen »in den Kopf geschossen worden«.