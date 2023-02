Deutschland will zusammen mit anderen europäischen Nationen Leopard-2-Waffensysteme an die Ukraine liefern. Doch das Vorhaben verläuft offenbar schleppend. Wie der SPIEGEL am Freitag berichtete , wachsen sowohl im Kanzleramt als auch im Verteidigungsressort die Zweifel, ob sich die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verkündeten Pläne noch wie geplant umsetzen lassen. Der Grund: fehlende Lieferzusagen anderer europäischer Partner.