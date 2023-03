Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate hat zu einer Rückkehr Syriens in die Gemeinschaft der arabischen Staaten aufgerufen. »Syrien war zu lange nicht bei seinen Brüdern und es ist an der Zeit, dass es zu ihnen und in sein arabisches Umfeld zurückkehrt«, sagte Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahjan am Sonntag bei einem Treffen mit Baschar al-Assad in Abu Dhabi.