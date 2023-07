Gegen Trump wiederum wurden in den vergangenen Monaten in New York und Florida wegen verschiedener Vorwürfe Anklagen erhoben. Trump stehen in beiden Fällen Prozesse bevor – ebenso wie eine mögliche dritte Anklage. Mehrere Republikaner beklagen daher, es gebe in den USA ein Zweiklassen-Justizsystem, in dem Trump mit aller Härte behandelt und Präsidentensohn Hunter Biden geschont werde.