Bleibt die Frage: Will Dominik Wlazny das überhaupt?

Bislang hält sich der promovierte Mediziner bedeckt. Klar ist, dass er das Zeug dazu hat, die politische Landschaft Österreichs zu verändern. Dass er auch noch Chef der Bierpartei ist, ist in einem Ideologie-übergreifend trinkfreudigem Land wie Österreich sicherlich kein Nachteil.

Social-Media-Moment der Woche:

Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin sorgte am Tag nach der Wahl mit einem skurrilen Eingeständnis für Aufsehen. Der parteilose Anwalt, dem die »Kronen Zeitung« gewogen ist, räumte in einem Radio-Interview ein, dass er seinen Wahlkampfleiter erfunden hat . ORF-Anchorman Armin Wolf twitterte einen Ton-Ausschnitt, in dem Wallentin einräumt, dem Innenministerium einen Fantasienamen genannt zu haben . Bei der Wahl belegte er mit acht Prozent der Stimmen den vierten Platz hinter Dominik Wlazny.