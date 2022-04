4 / 15

Ein Wahlhelfer in Marseille notiert Stimmen auf einer Tafel. Es deutet sich ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Macron und der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen an. Je nach Umfrageinstitut trennten die beiden zuletzt nur noch zwei bis drei Prozentpunkte. Le Pen scheint so nah an der Macht wie selten zuvor.