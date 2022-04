Vor zweitem Wahlgang in Frankreich »Keine einzige Stimme für Le Pen«, sagt Linkspolitiker Mélenchon

Der französische Linksaußen-Kandidat Jean-Luc Mélenchon hat seine Anhänger dazu aufgerufen, in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 24. April nicht für die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen zu stimmen.

»Wir wissen, für wen wir niemals stimmen werden ... Sie sollten Le Pen nicht unterstützen ... es darf keine einzige Stimme für Le Pen in der zweiten Runde geben«, sagte Mélenchon am Sonntag in einer Rede vor seinen Anhängern.