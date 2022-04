Emmanuel Macron als »Le candidat« in seiner eigenen Wahlkampf-Serie auf YouTube – Frankreichs Präsident zeigt sich in Hochglanzoptik, als wäre es eine Netflix-Serie.

Emmanuel Macron, französischer Präsident:

»Vor fünf Jahren haben sie mir das Vertrauen ausgesprochen. Und ich habe versucht, das Maximum rauszuholen.«

Authentisch soll das französische Staatsoberhaupt in dieser Inszenierung erscheinen, präsidial und zugleich volksnah. Doch genau das scheinen ihm immer weniger Franzosen abzunehmen.

Britta Sandberg, SPIEGEL-Korrespondentin in Paris:

»Es gibt Umfragen, die besagen, dass die Mehrheit der Franzosen Emmanuel Macron das größte Vertrauen entgegenbringt von allen Kandidaten Frankreich auf internationaler Bühne gut zu vertreten und dem Land das entsprechende Gewicht zu verleihen. Dieselben Umfragen sagen aber auch, dass Macron nicht viel von den Sorgen der Franzosen weiß. Und das ist ein Bild, dass sich durch diesen Wahlkampf weiter verstärkt hat.«

Seit ein paar Wochen schwindet Macrons Wählerzuspruch für die erste Runde der Präsidentschaftswahlen an diesem Sonntag. Erst die Coronapandemie, dann der Krieg in der Ukraine. Macron war als Präsident gefragt – da blieb der Wahlkampf auf der Strecke. Und so trat er nur bei einer großen Wahlkampfveranstaltung auf. Volksnah kam er dabei auch nicht rüber, inhaltlich blieb er seinem wirtschaftsliberalen Kurs treu.

Emmanuel Macron, La République en Marche:

»Es gibt keinen Sozialstaat ohne starken produktiven Staat. Ohne ein Frankreich, das innovativ ist und produktiv. Das arbeitet und Reichtum erschafft, um ihn umzuverteilen.«

Diese Frau ist seine größte Konkurrentin. Zwar liegt die rechtsextreme Marine Le Pen in den Umfragen für die erste Wahlrunde noch knapp vier Prozent hinter Macron, könnte ihm in der Stichwahl aber gefährlich werden. Und das obwohl auch sie thematisch wenig Neues zu bieten hat und weiterhin auf ihr altbekanntes Lieblingsthema setzt: der Angst vor Migranten.

Marine Le Pen, Rassemblement National:

»Ausländer, die in unser Land kommen, müssen sich selbst versorgen. Ein Ausländer, der zu uns kommt, wird unsere Gastfreundschaft nicht ausnutzen können und das Französische respektieren, unsere Traditionen, unsere Lebensart, unsere Gesetze.«

So richtig punkten kann Le Pen gegenüber Macron jedoch mit einer neuen Taktik.

Britta Sandberg, SPIEGEL-Korrespondentin in Paris:

»Sie hat sich entschieden: Nicht die Franzosen müssen zu ihr kommen, sondern sie fährt zu den Franzosen. Sie fährt raus auf die Dörfer, in kleine und mittlere Städte. Sie geht auf Wochenmärkte und spricht dort mit Leuten. Es war also ein sehr bürgernaher Wahlkampf, wenn man so sagen will. Das ist das ewige andere Dilemma, dass die Leute das Gefühl haben, es gibt die da in Paris. Und dann gibt es die anderen in der Provinz, die vergessen wurden oder die sich selbst zu den Abgehängten zählen. Und sie hat es geschafft, im Gegensatz zu Macron zu vermitteln: Ich bin nah an euch dran, ich weiß um eure Sorgen.«

Le Pen muss sich für die erste Wahlrunde keine Sorgen vor der Konkurrenz von der politischen Rechten machen. Der Rechtsextreme Éric Zemmour hatte noch vergeblich versucht, mit einer pompösen Vorstellung unter dem Eiffelturm die Stimmung für sich zu drehen. Ähnlich abgeschlagen und vorzeitig aus dem Rennen scheint die Kandidatin der Konservativen, Valérie Pécresse.

Eine Rolle werden die Anhänger von Zemmour und Pécresse allerdings bei der Stichwahl in zwei Wochen spielen: Die Zemmour-Wähler dürften sich hinter Le Pen versammeln, die Pécresse-Anhänger könnten sowohl der Rechtsextremen als auch Macron Stimmen bringen. Von links droht dem amtierenden Präsidenten an diesem Sonntag eher keine Gefahr – trotz der überraschend starken Umfragewerte des Alt-Linken Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon, Unbeugsames Frankreich:

»Entscheidet euch: die Rente mit 65 Jahren mit Macron oder mit 60 Jahren mit Mélenchon.«

Auch wenn er bei seinem letzten großen Auftritt in Form eines Hologramms in vielen Städten des Landes allgegenwärtig schien, wird es für Mélenchons Einzug in die Stichwahl wahrscheinlich nicht reichen. Mehr als die Hälfte der Mélenchon-Anhänger würde laut aktuellen Umfragen in der zweiten Wahlrunde gar nicht abstimmen, die anderen wohl mehrheitlich Macron unterstützen. Die große Unbekannte bilden dieses Mal die vielen Franzosen, die gar nicht zur Wahl gehen wollen. Gute 30 Prozent der Wahlberechtigten geben an, keine Stimme abzugeben.

Britta Sandberg, SPIEGEL-Korrespondentin in Paris:

»Ein Großteil davon sind zwischen 24 und 35 Jahre, also eher jüngere Franzosen, die nicht zur Wahl gehen. Natürlich sind es auch eher bildungsferne Milieus, Arbeiter, Angestellt, teilweise untere Mittelklasse. Und es könnte sein, dass unter diesen Enthaltungen sich auch viele enttäuschte linke Wähler befinden. Wähler, die vielleicht sogar 2017 Macron gewählt haben, dann von ihm enttäuscht waren und sich jetzt in keinem anderen Kandidaten wiedererkennen.«

Emmanuel Macron, französischer Präsident:

»Man muss sich jede Sekunde klarmachen, dass Vertrauen erworben werden muss. Wenn man sich nicht selbst infrage stellt, das Vertrauen ersucht und darum bittet, dann hat man schon verloren.«

Auch wenn Macron die erste Runde am Sonntag noch gewinnt: ob er das Staatsoberhaupt bleibt oder Frankreich mit Le Pen radikal nach rechts rückt, entscheiden die Wähler erst am 24. April.