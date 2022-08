Nun macht sich Boniface Akatch Sorgen. »Raila hat nicht gesagt, wie genau er jetzt weitermachen will, das könnte die Leute verwirren, vor allem in Kombination mit den ganzen Verschwörungserzählungen und Fake News«, fürchtet er. Andererseits habe »Baba« auch davor gewarnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, das sei gut.

Also zieht Akatch los, durch das Viertel Kondele, in dem es tags zuvor noch gebrannt hat. Er will herausfinden, wie die Leute in Kisumu auf Odingas Rede reagieren, ob es wieder zu Ausschreitungen kommen könnte. Am Straßenrand steht eine Gruppe von Motorradtaxi-Fahrern, oft bekannt als notorische Troublemaker. Die Geschichte der unstimmigen Zahlen scheint bei ihnen zu verfangen, die Fahrer sind fest davon überzeugt, dass die Wahl für ungültig erklärt wird. Doch an Ausschreitungen hätten sie kein Interesse mehr, beteuern sie: »Wir warten auf ein Gerichtsurteil«, sagt Fredrick Dete.