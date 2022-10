Djamila Ribeiro, geboren 1980 in Santos, ist eine Ikone der schwarzen, brasilianischen Frauenbewegung. Ihre Vorfahren waren Sklaven, ihre Mutter arbeitete als Reinigungskraft. Ribeiro unterrichtet Philosophie an der Universität von São Paulo. Ihr »Kleines Handbuch des Antirassismus« war 2021 in Brasilien das meistverkaufte Buch auf Amazon. Derzeit arbeitet sie an einem Buch über ihr Leben in einer rassistischen Gesellschaft.