Eine politisch angespannte Lage und mögliche Eingriffe durch das Militär: Brasilien nähert sich den Präsidentschaftswahlen im Oktober. Der Leiter des Obersten Wahlgerichtshofes hat nun vor schweren Ausschreitungen gewarnt. »Wir könnten einen noch schwerwiegenderen Vorfall als den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar erleben«, sagte Edson Fachin bei einem Vortrag in Washington. Er mahnte zudem das Militär, sich nicht einzumischen. Die Beteiligung der brasilianischen Streitkräfte an den Präsidentschaftswahlen müsse kooperativ sein: »Kollaboration ja, Intervention nein«, sagte Fachin.