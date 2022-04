Vor der Endrunde der Präsidentschaftswahl hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron seiner rechtsnationalen Herausforderin Marine Le Pen heimliche Austrittspläne aus der EU vorgeworfen. »Frau Le Pen erzählt wie üblich Blödsinn«, sagte Macron im elsässischen Mulhouse. Sie habe gesagt, die EU-Beträge nicht mehr bezahlen und allein die Regeln verändern zu wollen. »Es gibt einige, die es versucht haben, die haben Probleme«, meinte Macron. »Das heißt, sie will austreten, aber traut sich nicht mehr, es zu sagen.«

»Das ist ein ulkiger Klub«

Le Pen habe in ihr Programm aufgenommen, dass sie eine Allianz unter Nationalstaaten bilden wolle, »sie will aus Europa raus und etwas Neues machen«, sagte Macron. »Sie will eine Allianz bilden mit Polen und Ungarn, das ist ein ulkiger Klub«, fuhr der Präsident mit Blick auf enge Kontakte von Le Pen zu den beiden euroskeptischen Ländern fort. »Ich glaube nicht, dass das ein Klub ist, der gut ist für Frankreich, das ist kein Klub, der gut ist für Europa.«