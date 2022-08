Über Kisumu im Westen Kenias steigen Rauchsäulen auf, die Stadt ist die Hochburg des kenianischen Wahlverlierers Raila Odinga. Vor dem internationalen Flughafen brennen Reifen, eine Gruppe Jugendlicher zerbricht Steine, sie rufen dem SPIEGEL-Team zu: »Wir wollen Ruto nicht, wir wollen Raila!«, »Weg mit Ruto«, »Kein Raila, kein Frieden!« Kurz darauf kommt es zu Straßenschlachten mit der Polizei, nicht nur hier am Flughafen. In der Stadt liegt Tränengas in der Luft, es gibt überall Straßensperren, Kriminelle nutzen die Lage aus und erpressen Geld von passierenden Autos. Noch spät am Abend sind überall in der Stadt Knallgeräusche von Tränengasgewehren zu hören.