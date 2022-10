Bereits im September hatten rund 70.000 Menschen in Prag gegen die Regierung demonstriert. Kurz zuvor hatte Fialas Kabinett eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden, die von der populistischen Partei ANO von Ex-Regierungschef Andrej Babiš sowie einer rechtsextremen Partei beantragt worden war.

Am Sonntag positionierten sich die Tschechen mit Schildern in der Prager Innenstadt: »Tschechien gegen die Angst« und »Wir schaffen das« stand darauf. Die Gruppe »Million Moments for Democracy« erklärte: »Wir werden nicht zulassen, dass Russland uns oder die ganze Welt in die Dunkelheit zieht. Die Dunkelheit wird niemals siegen. Solange die Menschen ihre Augen nicht vor dem Krieg verschließen, wird unser Licht nie erlöschen.«