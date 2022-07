Auch der »Independent« zielt darauf ab , dass Johnson zunächst Premierminister bleiben will. »Er geht... ist aber immer noch in No 10« – ein Verweis auf den Regierungssitz in 10 Downing Street.

»Johnson wirft das Handtuch«, heißt es auf der Titelseite der »Times«. Und bei der »Financial Times« steht auf der ersten Seite : »Johnson tritt zurück, trotzig bis zum Schluss.«

Weniger sachlich geht es auf der Titelseite von »Daily Star« zu. Dort prangt eine Liste mit Clown Johnsons politischem Erbe. Platz ist auf der Liste für 35 Punkte, tatsächlich sind nur drei ausgefüllt: Johnson habe sich einen niedlichen Hund angeschafft. Er sei gut darin, Partys zu organisieren. Und er habe sich hübsche Tapeten ausgesucht. Wegen einer wohl durch Spenden finanzierten Luxustapete stand Johnson im Frühjahr vergangenen Jahres unter Druck.