Presseschau zum Chaos in Großbritannien »Willkommen in Britaly«

Das Durcheinander und Truss' Zukunft beschäftigen die britische und die internationale Presse – sowie Kommentatorinnen und Kommentatoren im Internet. Das Magazin »Economist« titelt schon »Willkommen in Britaly« und zieht mehrere Parallelen zu Italien, allen voran die politische Instabilität: Seit 2015 hätten beide Länder vier Premierminister gesehen, die Amtszeiten der Ministerinnen und Minister würden in Monaten gezählt. Auch in Großbritannien würden immer mehr Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren.