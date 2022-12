Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika hat der Kongress zu einem Strafverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten aufgerufen. Donald Trump soll nach Empfehlung des eingesetzten Sonderausschusses im Zusammenhang der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 juristisch zur Verantwortung gezogen werden. Damals drang eine aufgestachelte Menge gewaltsam in das Kapitolgebäude ein, in dem gerade der Wahlsieg von Joe Biden beglaubigt werden sollte. Fünf Menschen starben. Das schreiben die internationalen Medien zur Empfehlung des Sonderausschusses: