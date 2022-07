Handgreiflichkeiten bei der Londoner Pride-Parade am Samstag. Immer wieder gerieten die Feiernden und ein kleines Grüppchen religiöser Gegendemonstranten aneinander.

Gegendemonstrant:

»Bedenkt wie viel wertender, bedenkt wie viel schlimmer das Urteil Gottes sein wird, wenn sein Gesetz gebrochen wurde.«

Es war das 50. Jubiläum der Parade, auf der Schwule und Lesben, trans- und intergeschlechtliche Personen und andere Mitglieder der queeren Bewegung ihre Sichtbarkeit feiern. Mehr als eine Million Menschen versammelten sich dazu auf den Straßen Londons. Allein 30.000 nahmen am eigentlichen Umzug vom Hyde Park zum Trafalgar Square teil.

John Clark, Verwaltungsangestellter:

»50. Jubiläum, mein lieber Himmel, was für ein Meilenstein! Was für ein Unterschied in der Gesellschaft zwischen damals und heute. Überhaupt die Freiheit, das machen zu dürfen. Früher gab es kein Publikum, nur die Polizei. Und heute – schauen Sie sich das an! Die beliebteste Veranstaltung in ganz London. Sagenhaft!«

1972 fand die Parade zum ersten Mal statt mit nur ein paar hundert Teilnehmern – damals überwiegend Männer. Einige davon führten den Zug am Samstag an. Insgesamt aber ist die Veranstaltung diverser geworden.

Lucy, Studentin:

»Es ist einfach die beste Stimmung hier, um ehrlich zu sein. Alle sind frei, sich auszudrücken. Es ist großartig. Ich liebe es hier.«

Die Gegendemonstranten schwenkten Bibeln und Plakate. Davon ließen sich die meisten Feiernden aber nur kurzzeitig stören.

Gegendemonstrant:

»Es gibt nur zwei Geschlechter, so hat Gott es festgelegt. Die Ehe kann es nur zwischen einem Mann und einer Frau geben. So seid ihr hierhergekommen!«

Zur Eskalation kam es nicht. Einige Paradenteilnehmer entwendeten Plakate, zeigten ausgestreckte Mittelfinger – oder küssten sich demonstrativ vor den Augen der Fundamentalisten.