Protest gegen Krieg im Live-TV »Jeder, ohne Ausnahme, weiß, dass sie lügen«

Die russische Journalistin Marina Owsjannikowa wird seit ihrem Protest im russischen Staatsfernsehen wie eine Heldin gefeiert. Ein neuer Bericht gibt Einblicke in ihr Leben und in die Parallelwelt staatstreuer Medien in Russland.