»Fuck the War« stand auf dem weißen Hemd, das der russische Aktivist Arshak bei seiner Hochzeit getragen hat. Gemeinsam mit seiner Frau Polina leistet er seit Kriegsbeginn Widerstand. Seit fast sieben Wochen steht das SPIEGEL Daily Team mit den beiden Friedensaktivisten in Kontakt: In der ersten Zeit haben sie noch entschiedene Sprachnachrichten über ihre Protestaktionen geschickt. Dann verloren sie hörbar die Energie und den Mut, weiter in Russland gegen Putin zu demonstrieren.

Was treibt zwei junge Menschen noch an gegen den übermächtig wirkenden russischen Präsidenten Putin zu protestieren? Wie schöpfen sie Hoffnung? Warum schämen sie sich für den Krieg ihres Heimatlandes und können gleichzeitig sagen: »Wir lieben Russland«? In dieser Folge von SPIEGEL Daily erzählen die bieden, was sie in den letzten Wochen erlebt haben, wie sie über ihre russischen Mitbürger denken und wie sie den Kriegsprotest von Deutschland aus organisieren.