Weil immer wieder Gerüchte gestreut werden, wonach die beiden Frauen gar nicht wirklich im Hungerstreik seien würden, sondern sehr wohl essen und trinken, gebe das Krankenhaus nun regelmäßig unabhängige Statements über den Zustand von Tawan und Bam heraus, berichtet Nutcharat. Am Freitag schreibt das Klinikum: Tawan produziere nur wenig Urin, könne kaum stehen, habe Schmerzen in der Brust und einen aufgeblähten Bauch. Bam habe Sodbrennen und Schwindel; sie habe etwas Kalium zu sich genommen, aber auch sie verweigere weiter jede Nahrung.

Zwei Anfang-20-Jährige, die von Tag zu Tag dünner werden und schwächer und denen die Haut an den Lippen springt, weil ihre Organismen dehydrieren. Die ihre Körper zu Alarmsignalen machen, dass das System krank ist, in das sie hineingeboren wurden. Wenn man davon ausgeht, Regierungsverantwortung bedeutet, dafür zu sorgen, dass das Volk gut leben kann, dann ist die Nachricht über zwei sterbende Frauen eine fatale Diagnose für die thailändische Politik.

»Eure Freunde wollen, dass ihr überlebt, die Menschen wollen, dass ihr überlebt«

In einer Stellungnahme der Anwälte heißt es: Tawan und Bam seien sich bewusst, dass sie bei dem Streik ihr Leben verlieren könnten. Kunthika Nutcharut sagt, die Aktivistinnen nähmen das in Kauf, wenn sie damit eine Verbesserung der demokratischen Lage in Thailand erreichen. Wenn sich dadurch die Gerichte in Thailand von Orten der Willkür zu Orten wandelten, an denen die Verfassung verteidigt wird. Aber wie realistisch ist das? Kümmert die Politik der Protest, der sich gerade auf zwei Betten im Thammasat University Hospital abspielt?

Am Mittwoch veröffentlichte das thailändische Justizministerium eine Reaktion auf den Hungerstreik. Man wolle die Bedingungen des Hausarrests von Angeklagten überprüfen. Für Angeklagte müsse die Unschuldsvermutung gelten. »Diese Personen dürfen nicht wie Verurteilte behandelt werden«, heißt es weiter.

Der bekannte thailändische Aktivist Parit Chiwarak schrieb vor ein paar Tagen bei Facebook einen offenen Brief an die beiden Frauen im Hungerstreik. Die Ziele der beiden seien richtig. Jedoch rufe er sie auf, ihr Mittel des Protests zu überdenken. Der Prozess des Wandels sei ein langwieriger Kampf. So lange könne niemand das Essen und Trinken verweigern. Um kämpfen zu können, brauche es gesunde, lebendige Körper. »Eure Freunde wollen, dass ihr überlebt, die Menschen wollen, dass ihr überlebt. Niemand will euch tot sehen«, schreibt er in seinem Appell. Und: »Erwartet nicht zu viel Menschlichkeit in den Herzen der anderen Seite.«