Umstrittene Justizreform in Israel »Wir sind nicht Polen, nicht Ungarn. Wir wehren uns«

Am Tag der Entscheidung protestieren in Israel erneut Zehntausende gegen die umstrittene Justizreform. Auf die Abstimmung in der Knesset reagieren sie mit Trauer, Wut – und Trotz: Der Widerstand soll weitergehen.