In Lyon setzte die Polizei Tränengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. In der westfranzösischen Stadt Rennes zündeten Protestler die Tür einer Polizeistation und eines Kongresszentrums an. In Marseille musste wegen Demonstrationen auf Gleisen der Zugverkehr eingestellt werden. Die Polizei in Paris meldete bis 22.30 Uhr 112 Festnahmen. Zuvor hatten sich hunderte Menschen zu unangemeldeten Protestzügen versammelt.