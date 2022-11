Die Festnahme eines BBC-Reporters am Rande regierungskritischer Proteste in Shanghai verschärft die diplomatischen Spannungen zwischen China und Großbritannien. Das Außenministerium in London hat den chinesischen Botschafter einbestellt. »Wir haben deutlich gemacht, dass dieses Verhalten der chinesischen Behörden völlig inakzeptabel ist«, zitierte die Nachrichtenagentur PA Regierungskreise in London.