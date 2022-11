Mit Blumen will dieser Mann friedlich gegen die No-Covid-Politik der chinesischen Regierung demonstrieren, wird dann aber von der Polizei festgenommen und abgeführt

Es ist die größte Protestwelle seit Jahrzehnten in China, zahlreiche Menschen sind am Wochenende auf die Straße gegangen, viele wurden teils rabiat von der Polizei festgenommen. Die Demonstrationen dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an. Die Wut der Bevölkerung richtet sich gegen die drastischen Null-Covid-Maßnahmen der chinesischen Regierung. Diese sieht beispielsweise tägliche Tests, Zwangsquarantänen und immer wieder strikte Lockdowns vor. In vielen Städten, wie hier in Wuhan, rissen Demonstranten Covid-Teststationen und Straßenbarrikaden nieder.

In Shanghai wurde ein BBC-Reporter von der chinesischen Polizei festgenommen und nach eigenen Angaben von Polizisten misshandelt. Erst Stunden später sei er wieder freigelassen worden. Wie viele Menschen insgesamt festgenommen wurden, bleibt unklar.

Es sind die größten Proteste in China seit der Demokratiebewegung 1989, die das Militär blutig niedergeschlagen hatte. Soziale Medien waren zunächst voll mit Videoaufnahmen von den Protesten, diese wurden aber von der staatlichen Zensur umgehend gelöscht. Auslöser der Proteste war ein Wohnungsbrand in der Metropole Ürümqi in Nordwestchina am Donnerstagabend mit mindestens zehn Toten. Viele äußerten den Verdacht, dass die Rettungsarbeiten durch die strengen Corona-Maßnahmen behindert worden seien.

Die chinesische Gesundheitskommission meldet mit 40.000 Neuinfektionen derzeit einen Höchststand der Corona-Zahlen im Land.