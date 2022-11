Die Wut über die strikte Null-Covid-Politik in China hatte sich in den vergangenen Tagen in landesweiten Protesten entladen. Auslöser war ein Wohnhausbrand mit zehn Toten in der nordwestchinesischen Region Xinjiang. Das Unglück hatte zunächst in der Region selbst zu Protesten geführt. Im Internet machten viele Nutzer die strengen Coronamaßnahmen für die schleppende Rettung der Bewohner verantwortlich.