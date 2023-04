Kochtopfprotest gegen Macron Bumm, schepper, bängbängbäng

Ein Zwischenruf von Nadia Pantel

Wer in Frankreich gegen die Rentenreform protestieren will, geht derzeit erst mal in seine Küche. Vor lauter Lärm hören sich die Politiker nun selbst nicht mehr. Über politische Kochtöpfe und Rituale aus dem Mittelalter.