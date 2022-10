Saghes, die Heimatstadt von Mahsa Amini: Amateuraufnahmen zeigen Tausende Menschen, die entlang einer Hauptstraße zum Grab der 22-jährigen Kurdin laufen, die vor 40 Tagen in Polizeigewahrsam starb. Eine Menschenrechtsorganisation berichtete, dass Sicherheitskräfte bei der Gedenkfeier auf Teilnehmende gefeuert hatten.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Videoaufnahmen nicht. Doch auch die iranische Nachrichtenagentur INSA berichtete von »etwa 10.000 Demonstrierenden« in Saghes und bestätigte Zusammenstöße zwischen Polizeikräften und Demonstrierenden. Die Behörden kappten das Internet in der Stadt – nach Angaben iranischer Staatsmedien »aus Sicherheitsgründen«.

Aktivisten hatten für den Trauertag am Mittwoch zu landesweiten Protesten aufgerufen. In Iran wird nach dem Tod eines Familienmitglieds traditionell 40 Tage lang getrauert.

Auch in anderen Städten des Landes gab es an diesem Tag Demonstrationen und Mahnwachen, um Mahsa Aminis zu gedenken. Amateurbilder aus Teheran: In der Hauptstadt des Landes fliehen Passanten, nachdem die iranische Polizei mit Tränengas auf Protestierende geschossen hatte.

Studentinnen und Studenten setzten am Mittwoch ihre Protestaktionen an iranischen Universitäten fort. Die Studierenden haben eine zentrale Rolle bei den systemkritischen Protesten in den vergangenen Wochen gespielt. Seit dem Tod Mahsa Aminis demonstrieren in Iran Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem. Mehr als 10.000 Menschen wurden im Zusammenhang mit Protesten nach Angaben von Menschenrechtlern bisher festgenommen, mindestens 240 getötet.