Inzwischen aber ist das Kopftuch in Iran islamisiert worden, spätestens seit 2008 in der Gesetzgebung die Sittlichkeit der Frau in den Mittelpunkt gestellt wurde, sagt Reinhard Schulze. Und genau dagegen wehren sich Irans Frauen nun, indem sie sich weigern, das Tuch als religiöses Symbol zu akzeptieren und es stattdessen so behandeln wie andere Kleidungsstücke: als einfaches Ding aus Stoff. Aber können sie damit durchkommen? Ein Regime verändern, das erhebliche Übung darin besitzt, sein Volk zu kontrollieren, zu überwachen und hart zu bestrafen, wenn es aufbegehrt?

»Letztendlich hat das Regime schon jetzt verloren, weil es im Grunde einen wesentlichen Baustein seiner Rechtfertigungs-Strategien verloren hat, nämlich die Anerkennung durch die Bevölkerung zu gewinnen«, befindet Reinhard Schulze. »Deshalb nannten sie sich ja auch immer Islamische Republik. Es sollte eigentlich ein republikanisches System sein, das von der Volkssouveränität getragen wird, soweit es eben durch das Regime möglich gedacht werden kann. Letztlich sollte die Gesellschaft auch dieses System stützen. Und jetzt ist klar: Die Gesellschaft stützt dieses System nicht mehr«.