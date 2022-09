Der iranische Kleriker Mohammed-Dschawad Hadschali-Akbari sagte unterdessen beim Freitagsgebet in Teheran, das Volk fordere die Todesstrafe für »Unruhestifter«.

Auslöser: Tod der 22-jährigen Mahsa Amini

Hintergrund der Demonstrationen ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich »unislamischen Outfits« festgenommen. Was genau mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau war ins Koma gefallen und am 16. September in einem Krankenhaus gestorben. Seitdem demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische System.