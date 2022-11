Derweil berieten in New York am Mittwoch die Mitglieder des Uno-Sicherheitsrates auf Initiative der USA zur Lage in Iran. Die amerikanische Uno-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sagte den Frauen in Iran ihre volle Unterstützung zu. Der Weg werde jedoch nicht leicht: »Wandel wird nicht über Nacht kommen.« Aber die gegenwärtige Situation in Iran sei wichtig für Frauen weltweit: »Frauen zählen darauf, dass wir das Richtige tun.«