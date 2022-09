Proteste in Iran Zahl der Toten steigt auf mindestens 50

Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste in Iran nach dem Tod von Mahsa Amini sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten bislang mindestens 50 Menschen getötet worden. Zuletzt seien sechs Menschen am Donnerstagabend in Reswanschahr in der nordiranischen Provinz Gilan von Sicherheitskräften erschossen worden, teilte die Organisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo mit. Tausende Gegendemonstranten gingen für das Tragen von Kopftüchern auf die Straße.