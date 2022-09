Proteste in Moskau »Viele Männer verstecken sich«

Moskau am späten Samstag nachmittag. Die Polizei führt Menschen ab, die gegen die Mobilisierung für den Ukraine-Krieg demonstrieren. In mehreren großen Städten des Landes ginge Menschen auf die Straße – auch wenn sie damit langjährige Haftstrafen riskieren. Oder Schlimmeres.

Christina Hebel, SPIEGEL-Korrespondentin in Moskau

Das Risiko, in Russland auf die Straße zu gehen, ist wahnsinnig hoch. Dennoch haben sich auch hier wieder Menschen auf die Straße getraut, um gegen den Krieg und die Mobilmachung zu protestieren. Das ist insbesondere für Männer ein großes Risiko. Wir haben am Mittwoch schon gesehen, dass viele der festgenommenen Männer Einberufungsbescheide bekommen haben und damit quasi für den Ukraine-Krieg einberufen wurden.

Drohende Einberufung, lange Gefängnisstrafen – Putins Polizeistaat tut alles, um Protestierende schon im Vorhinein abzuschrecken. Wer es dennoch versucht, wird sofort aufgegriffen.

Christina Hebel, SPIEGEL-Korrespondentin in Moskau

Die Demonstranten haben quasi keine Chance. Die Beamten laufen hier auf und ab, überprüfen junge Menschen vor allen Dingen. Lassen sich die Rucksäcke öffnen. Wollen Papiere von ihnen sehen. Fragen, warum sie hier sind. Und es werden auch einfach unbeteiligte Fußgänger mitgenommen und hier abgeführt.

Die Teilmobilmachung hat das Verhältnis vieler Russen zum Krieg verändert. Wie hier in der Stadt Nerjungri im Osten des Landes werden massenhaft Männer zum Militärdienst eingezogen. Während in der Ukraine auf russischer Seite bislang vor allem Zeitsoldaten und Söldner kämpften und starben, kann es nun offenbar quasi jeden treffen.

Christina Hebel, SPIEGEL-Korrespondentin in Moskau

Viele Menschen sind verängstigt, eingeschüchtert. Es gibt viele Gerüchte. Auch mit Menschen, die eingezogen sind, Männer, die eingezogen wurden, habe ich telefoniert. Viele verstecken sich inzwischen oder sind auf dem Weg, um Russland zu verlassen, nach Georgien oder in andere Länder wie die Türkei.

Wer beides nicht geschafft hat, kann in absehbarer Zeit an die Front geschickt werden. Ob das die Stimmung in Russland ändern und den Widerstand gegen die Putin-Regierung erhöhen wird, bleibt vorerst offen. Fest steht: Von patriotischer Begeisterung über die Mobilisierung ist in weiten Teilen des Landes nichts zu spüren.