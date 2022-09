An einer stark befahrenen Hauptstraße in der Hauptstadt Freetown, drei Autostunden von Makeni entfernt, liegt das Büro des Citizen Advocacy Networks. Es ist eine der wenigen aktiven zivilgesellschaftlichen Organisationen in Sierra Leone und der Leiter Thomas Conteh hat schon einiges erlebt: Nach einer Demonstration für die Rechte von Studierenden zum Beispiel sei er über Tage in Isolationshaft gesteckt worden. Doch so etwas wie die Proteste vom August hat auch er noch nicht erlebt.

»Unser Land ist zutiefst gespalten«, erzählt Conteh, »die Ursachen des Krieges sind nie beseitigt worden«. Der Wunsch nach Frieden habe in den vergangenen Jahren vieles überdeckt, zudem ging es aufwärts mit der Wirtschaft. Doch neben den ethnischen und politischen Gräben käme nun noch die Kluft zwischen den »Haves« und »Have-Nots« hinzu, zwischen den wenigen privilegierten Reichen und den vielen chancenlosen Armen. Unter dem Fenster seines Büros fahren zahlreiche polierte Land Cruiser und Jeep Wrangler vorbei, neue importierte Autos, die hier in Sierra Leone ein Vermögen kosten. Dazwischen betteln Straßenkinder.

»Die gestiegenen Lebenshaltungskosten haben die alten Konflikte wieder zutage befördert. Das kann das ganze Land destabilisieren«, fürchtet Conteh. Und so schafft es ein Social-Media-Aktivist aus dem Ausland mit vulgären WhatsApp-Sprachnachrichten die Stimmung anzuheizen. Vor allem die gestiegenen Benzinpreise macht Adebayor immer wieder zum Thema. Als die Regierung die Subventionen wegen klammer Kassen kürzen musste, stieg der Preis für einen Liter Super auf umgerechnet 1,56 Euro, für Sierra Leone eine Rekordsumme. Inzwischen ist er wieder etwas gefallen, liegt aber immer noch deutlich höher als vor dem Ukrainekrieg.

Die Preiskrise frisst sich durch alle Bereiche des Landes, in alle Wirtschaftszweige. Gleichzeitig steckt Sierra Leone in der Schuldenfalle, der Internationale Währungsfonds bescheinigt ein hohes Risiko für Zahlungsnot. Die Regierung hat also kaum finanziellen Spielraum, um auf globale Krisen wie derzeit zu reagieren. Während der Coronapandemie wurde der Zugang zu Niedrigzinskrediten vereinfacht, wurden Subventionen eingeführt, doch auf lange Sicht kann das nicht funktionieren.