Im Prozess gegen den bekannten US-Rechtspopulisten wegen Kongressbehinderung hat die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorgeworfen, sich selbst über dem Gesetz zu sehen.

»Der Angeklagte hat entschieden, dass er über dem Gesetz steht«, sagte Staatsanwältin Amanda Vaughn am Dienstag in ihrem Eröffnungsplädoyer vor einem Bundesgericht in Washington über den früheren Trump-Chefstrategen. »Und deswegen sind wir heute hier.«