Beweise für versuchte Wahlmanipulation

Die Sonderjury wurde im Mai eingesetzt. Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis, hatte die Sonderjury im Januar unter anderem beantragt, weil sie die Befugnis hat, solche Vorladungen zu ermöglichen und Zeugenaussagen zu erzwingen.

Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem Trump in einem Telefongespräch am 2. Januar 2021 den Staatssekretär von Georgia unter Druck gesetzt hatte, die Wahlergebnisse des Bundesstaates aufgrund unbegründeter Behauptungen über Wahlbetrug zu annullieren. In dem Telefonat forderte Trump den Staatssekretär Brad Raffensperger, einen Republikaner, auf, genügend Stimmen zu »finden«, um seine Niederlage in Georgia gegen den Demokraten Joe Biden zu kippen.